В Мостовском районе нашли тело 81-летней женщины, ушедшей в лес за шиповником
Жительница Псебая ушла в лес собирать шиповник 3 октября в 11:00. В последний раз она выходила на связь с родственниками в этот же день в 20:00.
В Андроновском сельском поселении организовали поисково-спасательные работы. На месте развернули пункт обогрева. К сожалению, пропавшую пенсионерку нашли погибшей.
«По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства безвестного исчезновения 81-летней женщины и ее гибели», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поисках пропавшей пенсионерки в Мостовском районе принимали участие спасатели, полицейские, казаки, волонтеры и местные жители — всего 110 человек.
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