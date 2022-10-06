В Мостовском районе нашли тело 81-летней женщины, ушедшей в лес за шиповником

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жительница Псебая ушла в лес собирать шиповник 3 октября в 11:00. В последний раз она выходила на связь с родственниками в этот же день в 20:00.

В Андроновском сельском поселении организовали поисково-спасательные работы. На месте развернули пункт обогрева. К сожалению, пропавшую пенсионерку нашли погибшей.

«По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства безвестного исчезновения 81-летней женщины и ее гибели», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поисках пропавшей пенсионерки в Мостовском районе принимали участие спасатели, полицейские, казаки, волонтеры и местные жители — всего 110 человек.