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В Северском районе ликвидировали открытый огонь в трех ангарах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-likvidirovali-otkrytyj-ogon-v-treh-angarah
В Северском районе ликвидировали открытый огонь в трех ангарах
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Серьезный пожар произошел утром 15 сентября на складе на улице Советской в станице Новодмитриевской.

По данным МЧС, в 9:02 пожарные ликвидировали открытое горение на месте пожара. В тушении возгорания участвуют 78 человек и 28 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании склада поступило диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона 15 сентября в 5:07. Пожарные прибыли на место и установили, что горит склад на площади 800 кв. м. Позже площадь пожара увеличилась до 1 тыс. 370 кв. м. Огонь охватил три ангара. В 7:46 пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. м.

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