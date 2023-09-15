Склад горит на площади 2 тыс. кв. метров в Краснодарском крае

Сообщение о возгорании склада на улице Советской в станице Новодмитриевской поступило диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона 15 сентября в 5:07.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит склад на площади 800 кв. м. Позже площадь пожара увеличилась до 1 тыс. 370 кв. м. Огонь охватил три ангара.

В 7:46 пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. м. На месте работают 71 человек и 26 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре уточняется.

Читайте также: в Крыму потушили пожар на заводе, начавшийся после ракетной атаки ВСУ.