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Склад горит на площади 2 тыс. кв. метров в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sklad-gorit-na-ploshhadi-pochti-1-4-tys-metrov-v-krasnodarskom-krae
Склад горит на площади 2 тыс. кв. метров в Краснодарском крае
Склад горит на площади 2 тыс. кв. метров в Краснодарском крае

Сообщение о возгорании склада на улице Советской в станице Новодмитриевской поступило диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона 15 сентября в 5:07.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит склад на площади 800 кв. м. Позже площадь пожара увеличилась до 1 тыс. 370 кв. м. Огонь охватил три ангара.

В 7:46 пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. м. На месте работают 71 человек и 26 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре уточняется.

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