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В Северском районе легковушка переехала лежавшего на дороге мужчину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-legkovushka-pereehala-lezhavshego-na-doroge-muzhchinu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Северском районе легковушка переехала лежавшего на дороге мужчину
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 21 апреля около 21:00 в районе 10 км трассы Федоровская — Северская.

По предварительным данным, 43-летняя женщина ехала за рулем «Лада Гранта» и наехала на пешехода, который лежал на проезжей части.

В результате ДТП 30-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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