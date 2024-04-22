В Северском районе легковушка переехала лежавшего на дороге мужчину

Смертельная авария произошла 21 апреля около 21:00 в районе 10 км трассы Федоровская — Северская.

По предварительным данным, 43-летняя женщина ехала за рулем «Лада Гранта» и наехала на пешехода, который лежал на проезжей части.

В результате ДТП 30-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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