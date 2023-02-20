В Северском районе из-за подъема уровня воды в реке затруднен проезд в поселок Тхамаха

Об этом 20 февраля сообщил глава Северского района Андрей Дорошевский.

«Оценил обстановку в местах, где из-за подъема уровня воды в реках оказались подтоплены низменные участки и пойма. На дороге в поселок Тхамаха проезд легкового транспорта затруднен, здесь выставлен пост ДПС», — написал Андрей Дорошевский в своем Telegram-канале.

По его словам, в поселениях мониторят ситуацию. Информация о состоянии уровня воды в реках регулярно поступает в ЕДДС.

Сейчас в Северском районе дожди прекратились. Жалоб от населения о подтоплениях домовладений не поступало.

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