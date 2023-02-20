В Горячем Ключе на случай подтопления подготовили пункт временного размещения
Происшествия
20.02.2023 18:04
Из-за выпавших осадков 20 февраля отмечается подъем уровня воды в реке Псекупс.
В связи с этим проводят оповещение жителей нескольких микрорайонов, которые находятся в зоне возможного подтопления. На случай эвакуации на базе школы № 11 на улице Новой в поселке Мирном оборудовали пункт временного размещения.
При необходимости к ликвидации подтоплений привлекут оперативные службы и спецтехнику. В готовности находятся спасатели, а также лодки, мотопомпы и автобусы для перевозки людей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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