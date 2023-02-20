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В Горячем Ключе на случай подтопления подготовили пункт временного размещения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-na-sluchaj-podtopleniya-podgotovili-punkt-vremennogo-razmeshheniya
В Горячем Ключе на случай подтопления подготовили пункт временного размещения
Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

Из-за выпавших осадков 20 февраля отмечается подъем уровня воды в реке Псекупс.

В связи с этим проводят оповещение жителей нескольких микрорайонов, которые находятся в зоне возможного подтопления. На случай эвакуации на базе школы № 11 на улице Новой в поселке Мирном оборудовали пункт временного размещения.

При необходимости к ликвидации подтоплений привлекут оперативные службы и спецтехнику. В готовности находятся спасатели, а также лодки, мотопомпы и автобусы для перевозки людей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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