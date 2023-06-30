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В Северском районе из-за износа сетей происходят перебои с водоснабжением

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-iz-za-iznosa-setej-proishodyat-pereboi-s-vodosnabzheniem
В Северском районе из-за износа сетей происходят перебои с водоснабжением
Фото pexels.com

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края 30 июня прокомментировали ситуацию с водоснабжением Северского района.

По данным ведомства, из-за износа действующих скважин и коммунальных сетей в муниципалитете наблюдаются перебои с водоснабжением, особенно в летний период.

«В прошлом году для улучшения ситуации в районе капитально отремонтировали 10 артезианских скважин, заменили более 31 км сетей.  В 2023 году по краевой госпрограмме в станице Северской отремонтируют три скважины, еще одну — в Азовском сельском поселении. Работы планируют завершить в августе-сентябре. Кроме того, для улучшения водоснабжения в районе начали строить Азовский магистральный водопровод», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

На время проведения работ жителям будут подвозить воду автоцистернами. Заявки принимают по телефонам: 8 (861-66) 2-67-72 и 8 (861-66) 2-21-59.

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