Штатный режим подачи воды в Горячем Ключе восстановят к августу
Ситуация с водоснабжением населения Горячего Ключа находится под контролем властей. Об этом заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.
«Сейчас в штатном режиме работают 10 скважин, еще 4 находятся в нерабочем состоянии. Взамен им уже начали бурить новые. На этот период в городе введен график подачи воды по микрорайонам и кварталам. Для доставки питьевой воды населению привлечена дополнительная водовозная техника», — написал Прошунин в своем Telegram-канале.
По его словам, к августу штатный режим подачи воды восстановят. Также помощь окажут всем, кому она необходима.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе в июне разбор воды превысил показатели весны почти в два раза. До лета в резерве были две скважины, сейчас же требуются еще две дополнительных. Из-за недостатка запасов воду будут подавать по графику. В городе ввели режим повышенной готовности.