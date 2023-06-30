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Штатный режим подачи воды в Горячем Ключе восстановят к августу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtatnyj-rezhim-podachi-vody-v-goryachem-klyuche-vosstanovyat-k-avgustu
Штатный режим подачи воды в Горячем Ключе восстановят к августу
Фото: t.me/sergey_belopolskyi

Ситуация с водоснабжением населения Горячего Ключа находится под контролем властей. Об этом заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

«Сейчас в штатном режиме работают 10 скважин, еще 4 находятся в нерабочем состоянии. Взамен им уже начали бурить новые. На этот период в городе введен график подачи воды по микрорайонам и кварталам. Для доставки питьевой воды населению привлечена дополнительная водовозная техника», — написал Прошунин в своем Telegram-канале.

По его словам, к августу штатный режим подачи воды восстановят. Также помощь окажут всем, кому она необходима.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе в июне разбор воды превысил показатели весны почти в два раза. До лета в резерве были две скважины, сейчас же требуются еще две дополнительных. Из-за недостатка запасов воду будут подавать по графику. В городе ввели режим повышенной готовности.

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