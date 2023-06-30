Штатный режим подачи воды в Горячем Ключе восстановят к августу

Ситуация с водоснабжением населения Горячего Ключа находится под контролем властей. Об этом заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

«Сейчас в штатном режиме работают 10 скважин, еще 4 находятся в нерабочем состоянии. Взамен им уже начали бурить новые. На этот период в городе введен график подачи воды по микрорайонам и кварталам. Для доставки питьевой воды населению привлечена дополнительная водовозная техника», — написал Прошунин в своем Telegram-канале.

По его словам, к августу штатный режим подачи воды восстановят. Также помощь окажут всем, кому она необходима.