Из-за недостатка запасов воду будут подавать по графику в Горячем Ключе

В июне разбор воды превысил показатели весны почти в два раза. До лета в резерве были две скважины, сейчас же требуются еще две дополнительных.

Об этом 28 июня рассказал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в соцсетях.

«Уважаемые горячеключевцы, сам как житель города сталкиваюсь с такими же сложностями. Проблему не замалчиваем, о ней знаем, в ручном режиме ищем новые резервы», — сказал глава города.

Он также поручил ограничить водоснабжение промзоны, чтобы сэкономить воду для жителей, составить ориентировочный график подачи воды, чтобы жители могли планировать домашние дела. Кроме того, по поручению главы на водозаборных сооружениях в Жидковой щели временно перекроют резервуары, чтобы качать воду напрямую на город и сэкономить ресурсы и время, установят накопительные емкости в многоквартирниках, где жители наиболее ощутимо столкнулись с нехваткой воды.

«Также необходимо добиться договоренности с подрядчиком о параллельном бурении обеих скважин. Бурильная установка приезжает завтра», — написал Сергей Белопольский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в нескольких микрорайонах Горячего Ключа на неделю ограничат водоснабжение в дневное время.