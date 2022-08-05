Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Северском районе из гаража изъяли более 7,5 тыс. бутылок коньяка и водки без документов

Происшествия
05.08.2022 13:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-iz-garazha-izyali-bolee-7-5-tys-butylok-konyaka-i-vodki-bez-dokumentov
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские Северского района направили в суд уголовное дело о незаконном обороте алкоголя.

По данным следствия, 55-летний житель республики Адыгеи закупил и хранил в своих сарае и гараже в поселке Афипском спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт для сбыта. При этом лицензии на хранение и торговлю алкоголем у мужчины не было. У него изъяли более 7 тыс. бутылок коньяка, виски и водка известных торговых марок, а также 512 пластиковых бутылок с этиловым спиртом. Общая цена изъятого алкоголя составила более 2 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Материалы дела направили в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: с июня на побережье Краснодарского края изъяли свыше 95 тыс. литров паленого алкоголя.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях