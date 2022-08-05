В Северском районе из гаража изъяли более 7,5 тыс. бутылок коньяка и водки без документов
Полицейские Северского района направили в суд уголовное дело о незаконном обороте алкоголя.
По данным следствия, 55-летний житель республики Адыгеи закупил и хранил в своих сарае и гараже в поселке Афипском спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт для сбыта. При этом лицензии на хранение и торговлю алкоголем у мужчины не было. У него изъяли более 7 тыс. бутылок коньяка, виски и водка известных торговых марок, а также 512 пластиковых бутылок с этиловым спиртом. Общая цена изъятого алкоголя составила более 2 млн рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Материалы дела направили в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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