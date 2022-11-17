В Северском районе двое мужчин вскрыли банкомат и пытались украсть 1,6 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о попытке похитить деньги из банкомата, стоящего в одном из магазинов, поступило в полицию Северского района от сотрудников службы безопасности банка.

Прибыв на место, правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев. Подозреваемых на автомобиле Skoda Yeti удалось задержать на въезде в Краснодар. Ими оказались жители краевой столицы 55 и 56 лет.

Осмотрев автомобиль подозреваемых, полицейские обнаружили одежду камуфляжной расцветки, сумку с инструментами, гидравлический резак-домкрат, рации и мобильные телефоны.

Выяснилось, что в магазин они проникли, отжав пластиковое окно. Там, повредив корпус банкомата, подозреваемые попытались похитить находившиеся в нем порядка 1,6 млн рублей. Злоумышленников спугнул звук приближающегося патрульного автомобиля. Бросив добычу, мужчины скрылись.

На подозреваемых завели уголовное дело за кражу. Им грозит до 10 лет колонии. В настоящее время они находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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