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В Краснодаре стажер вынес из магазина технику на 600 тыс. рублей и больше не вышел на работу

Происшествия
15.11.2022 15:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-stazher-vynes-iz-magazina-tehniku-na-600-tys-rublej-i-bolshe-ne-vyshel-na-rabotu
В Краснодаре стажер вынес из магазина технику на 600 тыс. рублей и больше не вышел на работу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже в полицию Краснодара обратился директор магазина цифровой техники. Он сообщил, что пропали 12 мобильных телефонов, ноутбук и беспроводные наушники. Сумма ущерба превысила 600 тыс. рублей.

Прибыв на место, полицейские не обнаружили следов взлома входной двери, но выяснили, что на работу не вышел стажер. На звонки он также не отвечал.

Правоохранители задержали 28-летнего местного жителя в его доме. Выяснилось, что три телефона он успел сдать в ломбард, а деньги потратил. Наушники и еще один смартфон мужчина подарил своей знакомой. Остальное полицейские изъяли и вернули владельцу.

На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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