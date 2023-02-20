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В Северском районе до опасной отметки поднялась вода в реке Афипс

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-do-opasnoj-otmetki-podnyalas-voda-v-reke-afips
В Северском районе до опасной отметки поднялась вода в реке Афипс
Фото t.me/andreidoroshevskii

Об этом 20 февраля сообщил глава муниципалитета Андрей Дорошевский.

Подъем воды в реке до отметки «опасное явление» зафиксировали в 12:00 около станицы Крепостной.

«Выхода рек из берегов не зафиксировано. В городских и сельских поселениях муниципалитета осуществляется мониторинг и выставлены дополнительные посты. Информация о состоянии уровня рек поступает в Единую дежурную диспетчерскую службу, специалисты которой работают круглосуточно», — написал Андрей Дорошевский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дождь, ураганный ветер, подъем воды в реках и сход лавин ожидаются до 22 февраля в Краснодарском крае. В Геленджике, Горячем Ключе, Мостовском, Туапсинском, Белореченском, Апшеронском, Абинском и Северском районах возможен подъем уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.

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