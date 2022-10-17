В Северском районе для спасения заблудившегося мужчины установили световую башню

Фото пресс-службы администрации Северского района

Это произошло вечером 16 октября в окрестностях хутора Чибий. В 16:35 спасателям поступила информация о заблудившемся в лесу мужчине.

Они прибыли на место, где он предположительно потерялся. К тому моменту уже стемнело. Спасатели установили в горах световую башню и периодически включали звуковое оповещение.

Вскоре заблудившийся мужчина самостоятельно вышел на дорогу и вернулся к месту сбора, сообщает пресс-служба администрации Северского района.

Читайте также: в Краснодарском крае спасатели вывели из леса троих заблудившихся грибников.