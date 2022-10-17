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В Северском районе для спасения заблудившегося мужчины установили световую башню

Происшествия
17.10.2022 07:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-dlya-spaseniya-zabludivshegosya-muzhchiny-ustanovili-svetovuyu-bashnyu
В Северском районе для спасения заблудившегося мужчины установили световую башню
Фото пресс-службы администрации Северского района

Это произошло вечером 16 октября в окрестностях хутора Чибий. В 16:35 спасателям поступила информация о заблудившемся в лесу мужчине.

Они прибыли на место, где он предположительно потерялся. К тому моменту уже стемнело. Спасатели установили в горах световую башню и периодически включали звуковое оповещение.

Вскоре заблудившийся мужчина самостоятельно вышел на дорогу и вернулся к месту сбора, сообщает пресс-служба администрации Северского района.

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