В Северском районе четыре компании повышают эффективность, внедряя бережливые технологии

Предприятия муниципалитета увеличивают выработку и достигают высоких результатов благодаря осуществлению задач нацпроекта «Производительность труда».

«Муниципалитет входит в Краснодарскую агломерацию, предприятия которой активно формируют систему непрерывных улучшений и достигают высоких результатов в оптимизации производственных процессов», — рассказал глава минэкономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Адресную поддержку участникам профильного нацпроекта предоставляют эксперты Регионального центра компетенций. К примеру, потребовалось шесть месяцев для значительного улучшения рабочих процессов на предприятии в поселке Афипском, которое занимается заготовкой, хранением и реализацией лома черных и цветных металлов. За это время снизили лишнюю транспортировку после изменения места разгрузки транспорта, внедрили адресное хранение на складе, автономное обслуживание оборудования, а также систему мотивации сотрудников. В результате выработка здесь увеличилась на 45%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участниками нацпроекта «Производительность труда» стали уже 280 предприятий Краснодарского края. Для них предусмотрены различные виды господдержки: льготные займы, налоговые преференции, бесплатные образовательные программы и субсидии.