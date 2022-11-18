В Северской ЦРБ по нацпроекту капитально отремонтируют детское инфекционное отделение

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Об этом 18 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани сообщила, что капремонт детского инфекционного отделения Северской ЦРБ уже начался.

«Благодаря тому, что главный врач оперативно подготовил проект, мы смогли выделить финансирование, сейчас работы уже ведутся. А в станице Ставропольской установили фельдшерско-акушерский пункт, который скоро примет первых пациентов», — написала Минькова в Telegram.

Вице-губернатор добавила, что по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» в Северскую ЦРБ приобрели новый цифровой флюорограф с рентгенозащитной кабиной. Также больницу оснастили восемью новыми автомобилями и аппаратом КТ.

Новый аппарат для компьютерной томографии появился и в поселке Афипском. Кроме того, там и в поселке Ильском установили два рентгеновских диагностических комплекса.

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