В Севастополе ввели и сразу сняли ограничение на продажу продовольствия и бензина

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Об этом 8 октября рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ограничения в регионе ввели из-за приостановки движения транспорта через Крымский мост.

«Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — написал Развожаев в Telegram.

Глава Севастополя отметил, что запас бензина в городе рассчитан на 40 суток.

Запас продуктов питания в Севастополе также достаточный:

Мука — на 27 дней;

Мясные консервы — на 106 дней;

Сахар — на 23 дня;

Макароны — на 29 дней;

Подсолнечное масло — на 46 дней.

«Чтобы избежать ажиотажа мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3-х кг или трех пачек продуктов», — добавил губернатор Севастополя.

Развожаев призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По его словам, Севастополь не отрезан от материка. Есть сухопутные коридоры через новые регионы РФ. Паромная переправа в Керченском проливе уже заработала.

Позже губернатор Севастополя заявил, что никакого дефицита с продовольствием и топливом в регионе не будет.

«Все ограничения на продажу продуктов и топлива — снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобождённые территории», — написал Развожаев.

По его словам, прокуратура тщательно проследит за уровнем цен и попытками спекуляций. Такие момент будут жестко пресекать.

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