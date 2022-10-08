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В Севастополе ввели и сразу сняли ограничение на продажу продовольствия и бензина

Общество
08.10.2022 12:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sevastopole-vveli-ogranichenie-na-prodazhu-prodovolstviya-i-benzina
В Севастополе ввели и сразу сняли ограничение на продажу продовольствия и бензина
Фото paulbr75, pixabay.com

Об этом 8 октября рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ограничения в регионе ввели из-за приостановки движения транспорта через Крымский мост.

«Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», — написал Развожаев в Telegram.

Глава Севастополя отметил, что запас бензина в городе рассчитан на 40 суток.

Запас продуктов питания в Севастополе также достаточный:

  • Мука — на 27 дней;
  • Мясные консервы — на 106 дней;
  • Сахар — на 23 дня;
  • Макароны — на 29 дней;
  • Подсолнечное масло — на 46 дней.

«Чтобы избежать ажиотажа мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3-х кг или трех пачек продуктов», — добавил губернатор Севастополя.

Развожаев призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По его словам, Севастополь не отрезан от материка. Есть сухопутные коридоры через новые регионы РФ. Паромная переправа в Керченском проливе уже заработала.

Позже губернатор Севастополя заявил, что никакого дефицита с продовольствием и топливом в регионе не будет.

«Все ограничения на продажу продуктов и топлива — снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобождённые территории», — написал Развожаев.

По его словам, прокуратура тщательно проследит за уровнем цен и попытками спекуляций. Такие момент будут жестко пресекать.

Читайте также: власти Крыма опровергли информацию об ограничении продажи продовольствия и топлива.

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