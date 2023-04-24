Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-passazhirskogo-transporta
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

Движение пассажирских катеров и паромов было приостановлено около 6:00 из-за атаки надводных беспилотников на внешнем рейде.

«Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме», — сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Черноморский флот ночью 24 апреля отразил атаку двух беспилотников над морем у Севастополя. Один дрон уничтожили, второй взорвался сам. Никакие объекты не повреждены.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 апреля
Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
  2. Расслабляться рано: врач назвал примерные сроки восстановления Романа Костомарова
  3. Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
  4. Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
  5. В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
  6. Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях