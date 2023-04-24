В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

Движение пассажирских катеров и паромов было приостановлено около 6:00 из-за атаки надводных беспилотников на внешнем рейде.

«Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме», — сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Черноморский флот ночью 24 апреля отразил атаку двух беспилотников над морем у Севастополя. Один дрон уничтожили, второй взорвался сам. Никакие объекты не повреждены.