В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
Общество
22.11.2022 21:27
Движение пассажирских катеров в Севастополе приостановили 22 ноября около 19:30. Спустя час сообщили о возобновлении работы морского пассажирского транспорта.
Катера и паромы в Севастополе курсируют по расписанию.
«Движение морского пассажирского транспорта восстановлено. Катера и паром отправляются согласно утвержденному расписанию», — сообщает пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на время приостановки движения катеров и паромов на конечных остановочных пунктах — площадях Захарова и Нахимова — организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
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