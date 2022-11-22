В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Происшествия
22.11.2022 20:33
Об этом вечером 22 ноября сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
На конечных остановочных пунктах — площадях Захарова и Нахимова — организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
«Движение морского пассажирского транспорта остановлено», — цитирует сообщение ведомства RT.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает система ПВО. По словам главы города, сбито два беспилотных летательных аппарата.
«Никакие гражданские объекты не пострадали. Просьба сохранять спокойствие», — написал Развожаев в Telegram.
Читайте также: опровергнут фейк о сработке системы ПВО в Тихорецком районе.
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