В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

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Об этом вечером 22 ноября сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

На конечных остановочных пунктах — площадях Захарова и Нахимова — организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

«Движение морского пассажирского транспорта остановлено», — цитирует сообщение ведомства RT.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает система ПВО. По словам главы города, сбито два беспилотных летательных аппарата.

«Никакие гражданские объекты не пострадали. Просьба сохранять спокойствие», — написал Развожаев в Telegram.

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