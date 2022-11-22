Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Происшествия
22.11.2022 20:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sevastopole-priostanovili-dvizhenie-morskogo-passazhirskogo-transporta
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Фото krymania.ru

Об этом вечером 22 ноября сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

На конечных остановочных пунктах — площадях Захарова и Нахимова — организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

«Движение морского пассажирского транспорта остановлено», — цитирует сообщение ведомства RT.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает система ПВО. По словам главы города, сбито два беспилотных летательных аппарата.

«Никакие гражданские объекты не пострадали. Просьба сохранять спокойствие», — написал Развожаев в Telegram.

Читайте также: опровергнут фейк о сработке системы ПВО в Тихорецком районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Мэр Краснодара заявил, что первый проект приюта для собак изначально был «нежизнеспособен»
  4. Подросткам-экстремистам из Геленджика дали условные сроки, главе группировки — 6,5 лет колонии
  5. В Туапсинском районе после 8 часов тушения ликвидировали лесной пожар возле аула Псебе
  6. В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях