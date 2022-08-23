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В Севастополе в районе мыса Херсонес работают системы ПВО

Происшествия
23.08.2022 21:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sevastopole-v-rajone-mysa-hersones-rabotayut-sistemy-pvo
В Севастополе в районе мыса Херсонес работают системы ПВО
Кадр из видео t.me/chp_sevastopol

Об этом вечером 23 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет», — написал он в своем Telegram-канале.

С 19 августа в небе над Севастополем сбили уже несколько вражеских беспилотников, а 20 августа беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Местные власти заявили, что территория города находится под надежной защитой.

Читайте также: в Севастополе 23 августа над Черным морем сбили вражеский беспилотник.

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