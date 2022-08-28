В Севастополе снова сработала система ПВО
Об этом 28 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По предварительным данным, над морем сбит беспилотный летательный аппарат.
«В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем», — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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