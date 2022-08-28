В Севастополе снова сработала система ПВО

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Об этом 28 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По предварительным данным, над морем сбит беспилотный летательный аппарат.

«В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем», — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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