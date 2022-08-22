В Севастополе проверили состояние убежищ на случай новых атак ВСУ
Общество
22.08.2022 13:14
Об этом 22 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев напомнил, что в городе действует «желтый уровень» террористической опасности. В связи с этим он проверил состояние укрытий и поручил разместить указатели на места их расположения. Также он поставил задачу маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи от убежищ.
«Главная задача врага — посеять панику, и мы не должны поддаваться на провокации. Севастополь — под надежным куполом ПВО. Да, лучше знать где убежища, но пусть это будет учебной тревогой», — написал Развожаев в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 августа системы ПВО сработали на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории.
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