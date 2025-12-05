В Севастополе национализировали 11 компаний, помогавших ВС и разведке Украины
Постановление о передаче в собственность Севастополя имущества, находящегося у юридических и физических лиц, которые помогали ВСУ и ГУР Украины, приняли утром 5 декабря.
Всего национализировали движимое и недвижимое имущество девяти компаний и двух индивидуальных предпринимателей. Три компании принадлежали матери одного из поддерживающих Украину мужчин. Его причастность установила рабочая группа антитеррористической комиссии.
Специалисты выяснили, что мужчина состоял в Telegram в группах проукраинской направленности, где регулярно публиковал комментарии антироссийского характера, дискредитирующие Вооруженные cилы Российской Федерации и поддерживающие вооруженные силы Украины.
По имеющимся сведениям, мужчина обратился в ГУР МОУ и выразил готовность оказывать им содействие, а также переводил спецслужбе криптовалюту.
Также были установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия, а также являются бенефициарами, находящимися под контролем иностранных лиц, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.
Читайте также: жительницу Сочи оштрафовали за публикацию экстремистского флага в соцсетях.