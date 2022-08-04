В Севастополе на трассе фура протаранила 11 машин и загорелась

Видео t.me/rian_crimea

Массовое ДТП произошло днем 4 августа на объездной дороге в районе поселка Сахарная Головка на улице Нефтяной.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как большегруз буквально сметает несколько легковых автомобилей, а потом загорается на ходу.

«Произошло столкновение нескольких автомобилей, как легковых, так и грузовых. Имеются пострадавшие. Наше отделение уже работает на месте, как и представители экстренных служб, в том числе медики. Вся дополнительная информация уточняется», — сообщили в ГУ МЧС по Севастополю.

По уточненным данным, в ДТП попали 12 машин, из них 2 грузовика и 10 легковых. В результате аварии один человек погиб, получили ранения трое детей. Семь человек госпитализированы.

Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту ДТП. На место выехал прокурор Балаклавского района города, сообщает РИА «Новости Крым».

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