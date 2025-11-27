В Севастополе мужчина собирался взорвать памятник 300-летия Российского флота

Уроженца Винницкой области УССР задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.

Установлено, что 57-летний мужчина был сторонником украинской нацистской идеологии. Он собирал сведения о военных объектах Минобороны РФ и последствиях ракетных обстрелов ВСУ в Крыму и публиковал их на различных проукраинских интернет-ресурсах.

Чтобы напугать население, мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Он изучил инструкцию по изготовлению, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества.

Как сообщил мужчина на допросе, он вступил в группу единомышленников, которые были несогласны с референдумом о вхождении Крыма в состав России, в запрещенной в РФ соцсети. В чате предлагали провести акции в поддержку Украины в парке Победы в Севастополе.

«Поскольку никаких контактов и обратной связи не дали, я решил проявить инициативу. Купил селитру, купил гайки, ну и собрал с помощью канализационной трубы взрывное устройство, подключил к нему пульт управления», — рассказал правоохранителям злоумышленник.

Самодельное взрывное устройство изъяли по месту жительства мужчины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и приготовлении к совершению террористического акта.

Уроженца Украины арестовали. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного, сообщает «КП»-Крым».

