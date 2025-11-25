Подросток планировал поджечь храм в Калининградской области в поддержку Украины

Несовершеннолетнего задержали сотрудники ФСБ 22 ноября при попытке реализации его преступного замысла недалеко от православного храма.

По версии следствия, 17-летний молодой человек в мессенджере вступил в переписку с вербовщиком террористической организации, деятельность которой координируется спецслужбами Украины и признана запрещенной в РФ. В переписке подросток сообщил о своей готовности совершить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области в поддержку политики киевского режима.

По указанию куратора, он провел разведку на территории храма, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. При задержании у него обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в том числе телефон, используемый для переписки с украинским куратором.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Его заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: планировавшие теракт на ж/д на Алтае диверсанты открыли огонь по сотрудникам ФСБ. Члены запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины планировали устроить диверсию на перегоне Алтайская — Бийск 22 ноября.

Подпишись, здесь всегда интересно.