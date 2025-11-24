Планировавшие теракт на ж/д на Алтае диверсанты открыли огонь по сотрудникам ФСБ

Члены запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины планировали устроить диверсию на перегоне Алтайская — Бийск 22 ноября.

По данным ЦОС ФСБ, двое местных жителей были завербованы через мессенджер представителем террористической организации для осуществления диверсионно-террористической деятельности за вознаграждение. По заданию куратора они выбрали место для совершения диверсии и провели разведку.

Мужчин остановили ночью при попытке установить сбрасывающее устройство на железнодорожных путях в месте с высокой интенсивностью движения грузовых и пассажирских поездов. При задержании они открыли огонь по сотрудникам ФСБ из незаконно приобретенного огнестрельного оружия и были ликвидированы ответным огнем.

Видеозапись с моментом предотвращения диверсии на железной дороге в Алтайском крае опубликовала ФСБ России. На кадрах видно, как двое мужчин выходят из внедорожника под ж/д мостом. Пока один остается ждать внизу, его сообщник поднимается на пути и идет на разведку. После этого к задержанию приступают сотрудники правоохранительных органов. Преступники открывают огонь из автоматов.

После ликвидации у участников запрещенной организации обнаружили оружие с надписями, восхваляющими Украину, на магазинах.

Возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: в Новороссийске задержали лишенного сана священника, вербовавшего диверсантов.

Подпишись, здесь всегда интересно.