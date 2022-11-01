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В Севастополе моряки сбили беспилотник

Происшествия
01.11.2022 07:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sevastopole-moryaki-sbili-bespilotnik
В Севастополе моряки сбили беспилотник
Фото gidcrima.ru

Об этом 1 ноября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, инцидент произошел около 3:35 в районе Любимовки.

«10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА. Спокойной ночи или доброго утра. Знает вся страна родная, что не дремлют корабли, и надежно охраняют берега родной земли», — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», корабли Черноморского флота утром 29 октября отбивали атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Морской рейд, который обеспечивает связь между северной и южной частями города, временно закрыли.

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