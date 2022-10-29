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В Севастополе из-за атаки беспилотников временно перекрыли рейд в бухте

Происшествия
29.10.2022 09:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sevastopole-iz-za-ataki-bespilotnikov-vremenno-perekryli-rejd-v-buhte
В Севастополе из-за атаки беспилотников временно перекрыли рейд в бухте
Фото oborona92bot

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что корабли Черноморского флота утром 29 октября отбивали атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

«Сегодня, начиная с 4:30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. Помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник», — написал губернатор Севастополя в Telegram-канале.

По его словам, объекты городской инфраструктуры не пострадали. В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на улице Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Пострадавших нет. Михаил Развозжаев заверил, что ситуация находится под контролем, все оперативные службы находятся наготове.

По данным администрации города, рейд, который обеспечивает связь между северной и южной частями города, перекрыт временно. Паромы и катера не ходят. Горожан просят добираться с площадей Нахимова и Захарова на автобусах, говорится в Telegram-канале правительства Севастополя.

Читайте также: в Севастополе беспилотники атаковали Балаклавскую ТЭС.

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