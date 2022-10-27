В Севастополе беспилотники атаковали Балаклавскую ТЭС

Фото t.me/razvozhaev

Атака на теплоэлектростанцию произошла ночью 27 октября.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. По прибытии МЧС на станцию открытого горения уже не было, работники ТЭС сами оперативно справились с возгоранием. Трансформатор в результате атаки поврежден минимально, написал глава региона в Telegram.

Глава Севастополя добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Инцидент не оказал влияния на электроснабжение Крыма и Севастополя. По словам главы города, электроснабжение сейчас есть везде.

«Благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути «сбили» беспилотник со своей траектории, и он не достиг своей цели», — уточнил Михаил Развожаев.

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