В Белореченском районе жителям запретили поднимать в воздух квадрокоптеры
Общество
20.10.2022 15:55
Об этом 20 октября сообщили в администрации муниципалитета.
Уточняется, что речь идет о бытовом использовании дронов, коптеров, квадрокоптеров и мультикоптеров.
«Согласно указу президента РФ Владимира Путина об установленном уровне реагирования на опасности в регионах от 19 октября 2022 года № 757 администрация Белореченского городского поселения информирует население о полном запрете использования в воздушном пространстве в черте города беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Белореченского района в Telegram.
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