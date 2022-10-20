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В Белореченском районе жителям запретили поднимать в воздух квадрокоптеры

Общество
20.10.2022 15:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-zhitelyam-zapretili-podnimat-v-vozduh-kvadrokoptery
В Белореченском районе жителям запретили поднимать в воздух квадрокоптеры
Фото пресс-службы администрации Белореченского района

Об этом 20 октября сообщили в администрации муниципалитета.

Уточняется, что речь идет о бытовом использовании дронов, коптеров, квадрокоптеров и мультикоптеров.

«Согласно указу президента РФ Владимира Путина об установленном уровне реагирования на опасности в регионах от 19 октября 2022 года № 757 администрация Белореченского городского поселения информирует население о полном запрете использования в воздушном пространстве в черте города беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Белореченского района в Telegram.

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