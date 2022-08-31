В Крыму запретили использовать пиротехнику и дроны
Общество
31.08.2022 19:39
Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Срок действия введенных ограничений не уточняется.
Согласно документу, на всей территории Крыма вводится запрет на продажу и применение пиротехники. Исключение действует на пиротехнические изделия первого класса опасности.
Также теперь в регионе запрещено использовать любые беспилотные воздушные суда. Запрет не распространяется на органы власти, сообщает RT.
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