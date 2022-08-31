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В Крыму запретили использовать пиротехнику и дроны

Общество
31.08.2022 19:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-zapretili-ispolzovat-pirotehniku-i-drony
В Крыму запретили использовать пиротехнику и дроны
Фото Powie, pixabay.com

Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Срок действия введенных ограничений не уточняется.

Согласно документу, на всей территории Крыма вводится запрет на продажу и применение пиротехники. Исключение действует на пиротехнические изделия первого класса опасности.

Также теперь в регионе запрещено использовать любые беспилотные воздушные суда. Запрет не распространяется на органы власти, сообщает RT.

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