В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 8 сентября
О продлении высокого уровня террористической опасности сообщил 24 августа глава Крыма Сергей Аксенов.
Он рассказал, что «желтый» уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 24 августа 2022 года до 20:00 8 сентября.
Глава Крыма уточнил, что режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска и Джанкойского и Красноперекопского районов. Кроме того, на объектах региональных министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.
«Соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей. Ситуация на территории республики полностью находится под контролем исполнительных органов власти», — написал Аксенов в Telegram.
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