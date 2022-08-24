В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 8 сентября

Кадр из видео t.me/Aksenov82

О продлении высокого уровня террористической опасности сообщил 24 августа глава Крыма Сергей Аксенов.

Он рассказал, что «желтый» уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 24 августа 2022 года до 20:00 8 сентября.

Глава Крыма уточнил, что режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска и Джанкойского и Красноперекопского районов. Кроме того, на объектах региональных министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.

«Соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей. Ситуация на территории республики полностью находится под контролем исполнительных органов власти», — написал Аксенов в Telegram.

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