Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 8 сентября

Происшествия
24.08.2022 21:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-zheltyj-uroven-terroristicheskoj-opasnosti-prodlili-do-8-sentyabrya
В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 8 сентября
Кадр из видео t.me/Aksenov82

О продлении высокого уровня террористической опасности сообщил 24 августа глава Крыма Сергей Аксенов.

Он рассказал, что «желтый» уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 24 августа 2022 года до 20:00 8 сентября.

Глава Крыма уточнил, что режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска и Джанкойского и Красноперекопского районов. Кроме того, на объектах региональных министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.

«Соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей. Ситуация на территории республики полностью находится под контролем исполнительных органов власти», — написал Аксенов в Telegram.

Читайте также: в Севастополе проверили состояние убежищ на случай новых атак ВСУ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. На Кубани потерявшая память пенсионерка несколько дней провела в лесу и питалась семенами сои
  3. Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
  6. Вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Прямой эфир
Мы в соцсетях