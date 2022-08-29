В Севастополе до середины сентября продлили «желтый» уровень террористической опасности

Фото oborona92bot

Об этом 29 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своих соцсетях.

«На основании информации правоохранительных органов, принял решение о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Севастополе. Режим продлевается с 18:00 29 августа на 15 суток», — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор Севастополя отметил, что мера эта исключительно профилактическая. По его словам, правоохранители и власти города держат обстановку под контролем, а режим вводится для того, чтобы спецслужбы продолжали работать в усиленном режиме.

«Желтый» уровень — это средний уровень из трех существующих. Режим был введен в Севастополе 31 июля после попытки атаки с помощью беспилотника штаба Черноморского флота.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Севастополе 31 июля отменили праздник ко Дню ВМФ из-за атаки на штаб Черноморского флота.