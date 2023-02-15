В Севастополе 20-летний экстремист пытался сжечь пункт сбора гуманитарной помощи
Молодой человек был задержан в ноябре прошлого года за попытку поджога склада горюче-смазочных материалов. Он оказался причастен к попытке поджога пункта сбора гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР.
Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Сообщается, что 20-летний житель Севастополя создал радикальное неформальное движение и призывал людей к терактам и убийству военных. При обыске у подозреваемого нашли бутылки с зажигательной смесью, а также листовки экстремистского содержания.
«Установлено, что житель региона создал радикальное неформальное движение «Украинский севастопольский корпус», в Telegram-канале которого публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих. Летом 2022 года гражданин совершил попытку поджога пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик», — сообщили в ведомстве.
На подозреваемого завели уголовные дела за покушение на совершение теракта, публичные призывы к террористической деятельности и публичные призывы к экстремистской деятельности. Срок содержания под стражей продлили еще на три месяца, сообщает ТАСС.
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