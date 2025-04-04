В сети завирусилось видео с лисьей акулой, снятое якобы у берегов Сочи

Один из жителей города-курорта опубликовал видео, на котором утверждается, что акула с длинным хвостом и плавником якобы плавала недалеко от берега на пляже «Красный штурм».

«Мы на «Красном штурме» — берег действительно похож. Сейчас на море мы никого не наблюдаем», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24 Юлия Проценко.

«Водится она очень широко — от тропиков до умеренных широт, но в нашем море большая редкость. В этой связи крайне трудно сказать, в чем причина ее появления, потому что нужно знать — с чем сравнивать, а сравнивать не с чем», — подчеркнул научный сотрудник отдела фондов Новороссийского исторического музея-заповедника Михаил Лучкин.

Житель Сочи, бригадир рыболовецкой артели Евгений Целовальников опубликовал видео с акулой у себя в соцсетях.

«Видео с акулой мне прислал мой коллега, а ему прислали друзья, которые занимаются подводной охотой. Насколько оно достоверно — я не знаю. Но очень похоже на Черное море», — поделился Целовальников.

Сочинские рыбаки рассказали, что лисью акулу у берегов города никогда не видели. Последний раз ее наблюдали у берегов Турции в 1990-х годах. Длина акулы может достигать 6 м, но для человека она не опасна.

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