В сети впервые опубликовали фотографии с места гибели Юрия Гагарина
Фотографии с места авиакатастрофы, в которой погибли летчик-космонавт Юрий Гагарин и летчик Владимир Серегин, опубликовал Российский государственный архив научно-технической документации.
Гагарин и Серегин 27 марта 1968 года в 10:19 вылетели на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15 с военного аэродрома Чкаловский в Подмосковье. Гагарин пилотировал, а Серегин был проверяющим инструктором.
В 10:30 Гагарин доложил о завершении тренировочных упражнений и получил разрешение на возврат в аэродром. Примерно через минут после этого МиГ-15 упал в 3 км от деревни Новоселово во Владимирской области. В результате крушения экипаж самолета погиб.
Причина авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин, до сих пор неизвестна. Эксперты до сих пор спорят на эту тему. Из-за отсутствия «черного ящика» на борту самолета установить точную причину крушения уже не удастся.
На следующий день после гибели летчиков в СССР создали Правительственную комиссию для установления обстоятельств трагедии. В нее вошли специалисты Минобороны, ВВС, КГБ и других организаций. Они тщательно изучили все обломки и детали рухнувшего МиГ-15, сообщает пресс-служба РГАНТД.
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