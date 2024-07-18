В сети стали распространять информацию о нехватке бензина в Сочи из-за туристов

В соцсетях 18 июля появилась информация о том, что на заправках в разных районах курорта начались проблемы с топливом.

Так, по сообщениям в соцсетях, отсутствие бензина заметили на трех сетевых заправках в Лазаревском районе. По словам очевидцев, сначала закончился Аи-95, а позже и Аи-92. Местные жители вынуждены ездить заправляться в другие районы курорта.

Сотрудники заправок объяснили отсутствие бензина тем, что все топливо якобы забирают туристы, едущие сейчас бесконечным потоком на курорты Черноморского побережья на автомобилях.

В свою очередь, в администрации Сочи заявили, что перебоев с поставками и продажей бензина на курорте нет.

Чтобы это подтвердить, мониторинговая группа департамента курортов, туризма и потребительской сферы города 19 июля проведет проверку на предмет дефицита топлива. По итогам проверки доложат о ее результатах, сообщает ТАСС.

Читайте также: почему в РФ снова подорожал бензин и какие цены на Кубани.