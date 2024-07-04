Цена черного золота: почему в РФ снова подорожал бензин и какие цены на Кубани

С начала лета цена на бензин по всей России, в том числе в Краснодарском крае, выросла. По данным Росстата, стоимость литра топлива увеличилась на 28 копеек.

«Средние потребительские цены на бензин в России с 24 июня по 1 июля выросли на 28 копеек — до 56 рублей и 9 копеек за 1 литр. Об этом говорится в материалах Росстата. В Краснодаре мы объездили три АЗС, чтобы посмотреть цены», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Так, с начала года в краевой столице 1 литр:

АИ-92 подорожал на 58 копеек, и сейчас стоит 53 рубля 30 копеек;

АИ-95 — на 87 копеек, и его цена — 58 рублей 60 копеек;

АИ-98 — на 91 копейку, стоит — 60 рублей 10 копеек;

ДТ — на 75 копеек, и теперь стоит 61 рубль 45 копеек.

Цены на топливо в России растут из-за нескольких факторов. Первый — был снят запрет на экспорт бензина, от чего стоимость выросла на 7%, так как переработчики больше не ограничены внутренним рынком.

«Второй фактор — повышение цен объясняют традиционным наплывом туристов на юг. Как мы знаем, если спрос на товары больше, чем предложение, то цены растут», — объясняет журналист.

«У нас очень серьезно загруженная железная дорога и логистика очень сложная. Высокий сезон, а часть топлива транспортируется железнодорожным транспортом», — говорит директор краснодарского филиала Финансового университета при правительстве РФ Эдуард Соболев.

«Третий фактор — уборка урожая. Когда идет страда, аграриям необходимо больше топлива для сельхозтехники. Поэтому про понижение цен на топливо мы можем забыть до осени — к тому времени закончится курортный сезон и уборка урожая. Конечно, если в ситуацию, как и в прошлом году, не вмешается правительство: летом 2023 года оно ввело запрет на экспорт российского черного золота», — добавляет специальный корреспондент.