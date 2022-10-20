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В сети появился ролик про «украинскую свинку», автором которого оказалась жительница Кубани

Общество
20.10.2022 10:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-seti-poyavilsya-rolik-pro-ukrainskuyu-svinku-avtorom-kotorogo-okazalas-zhitelnitsa-kubani
В сети появился ролик про «украинскую свинку», автором которого оказалась жительница Кубани
Фото t.me/shot_shot

Карикатурный мультфильм про «украинскую свинку», уехавшую в Европу, в последние дни набрал большую популярность у пользователей сетей. Сообщалось, что его создали сотрудники израильского телеканала INN.

Однако оказалось, что автором мультфильма является жительница Краснодарского края. Она рассказала, что уже создала целую серию роликов с этим персонажем.

По словам женщины, она долго жила в США, но после государственного переворота на Украине вернулась обратно в Россию.

«Шок был, когда внезапно эти ролики начали расползаться по интернету не под моим именем. Мое авторство очень легко доказать. Я могу сделать свинку, прыгающую с плакатом «Зачем вы украли контент у Женьки», а израильский канал этого сделать не сможет», — цитирует автора роликов Telegram-канал Shot.

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