В Краснодаре 13 сентября пройдет премьера фильма, в котором снялись юные кубанские актеры
Актеры-любители из Краснодара Арсен Суховский, Давид Комаров, Иосиф Медведев и Артем Берко сыграли воспитанников детского дома. Посмотреть на актерскую игру парней можно 13 сентября на коммерческом показе фильма в кинотеатре «Монитор СБС».
Лента «Недетский дом» рассказывает о противостоянии сирот и дирекции детского дома, атмосфера в котором вместо спасения лишь укрепила в детях ощущение брошенности. В основу сценария легли реальные события.
Среди юных актеров оказались ребята из Краснодара Арсен Суховский (Кондрат) и Давид Комаров (Измайлов). Оба подростка живут в приемных семьях. Арсен учится на втором курсе актерского факультета Северского педагогического колледжа. Также он посещает занятия в киношколе «Medvedfilm school». Подросток снимается в кино с четырех лет.
Давид Комаров — курсант Краснодарского кадетского президентского училища. В киношколе обучается с 2020 года, с семи лет занимается народными танцами.
Еще двое ребят из краевого центра тоже дебютировали на большом экране в амплуа детдомовцев. Это Иосиф Медведев (Молчун) и Артем Берко (Рыжий).
Иосиф — девятый ребенок в семье. Десятиклассник играет на гитаре, учится в киношколе и снимается в кино с четырех лет. Юный актер хочет стать режиссером-постановщиком и пробует себя в съемках веб-сериалов. Занимается вокалом и танцами и и уже не раз побеждал на конкурсах чтецов.
Артем Берко (Рыжий) с 5 до 10 лет профессионально занимался русскими народными танцами. Непрофессиональный артист пять лет занимался в футбольной школе «Краснодар», но кроме спорта с детства интересовался творчеством. Имеет много дипломов и наград вокальных конкурсов и танцевальных марафонов.
Коммерческий показ фильм «Недетский дом» пройдет в восьмом зале кинотеатра «Монитор СБС».
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