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В Краснодаре 13 сентября пройдет премьера фильма, в котором снялись юные кубанские актеры

Культура
13.09.2022 12:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-13-sentyabrya-premera-filma-v-kotorom-snyalis-zhiteli-kubani
В Краснодаре 13 сентября пройдет премьера фильма, в котором снялись юные кубанские актеры
В Краснодаре 13 сентября пройдет премьера фильма, в котором снялись юные кубанские актеры

Актеры-любители из Краснодара Арсен Суховский, Давид Комаров, Иосиф Медведев и Артем Берко сыграли воспитанников детского дома. Посмотреть на актерскую игру парней можно 13 сентября на коммерческом показе фильма в кинотеатре «Монитор СБС».

Лента «Недетский дом» рассказывает о противостоянии сирот и дирекции детского дома, атмосфера в котором вместо спасения лишь укрепила в детях ощущение брошенности. В основу сценария легли реальные события.

Среди юных актеров оказались ребята из Краснодара Арсен Суховский (Кондрат) и Давид Комаров (Измайлов). Оба подростка живут в приемных семьях. Арсен учится на втором курсе актерского факультета Северского педагогического колледжа. Также он посещает занятия в киношколе «Medvedfilm school». Подросток снимается в кино с четырех лет.

Давид Комаров — курсант Краснодарского кадетского президентского училища. В киношколе обучается с 2020 года, с семи лет занимается народными танцами.

Еще двое ребят из краевого центра тоже дебютировали на большом экране в амплуа детдомовцев. Это Иосиф Медведев (Молчун) и Артем Берко (Рыжий).

Иосиф — девятый ребенок в семье. Десятиклассник играет на гитаре, учится в киношколе и снимается в кино с четырех лет. Юный актер хочет стать режиссером-постановщиком и пробует себя в съемках веб-сериалов. Занимается вокалом и танцами и и уже не раз побеждал на конкурсах чтецов.

Артем Берко (Рыжий) с 5 до 10 лет профессионально занимался русскими народными танцами. Непрофессиональный артист пять лет занимался в футбольной школе «Краснодар», но кроме спорта с детства интересовался творчеством. Имеет много дипломов и наград вокальных конкурсов и танцевальных марафонов.

Коммерческий показ фильм «Недетский дом» пройдет в восьмом зале кинотеатра «Монитор СБС».

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