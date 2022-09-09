Фильм о Мэрилин Монро сорвал овации на Венецианском кинофестивале

Фото kinopoisk.ru

Байопик «Блондинка» об американской киноактрисе, певице и модели 50-х годов презентовали на Венецианском кинофестивале 8 сентября. Режиссером и сценаристом выступил Эндрю Доминик, а роль Мэрилин Монро исполнила Ана де Армас.

История повествует о жизни Нормы Джин Бейкер, впоследствии ставшей самой известной блондинкой в истории Голливуда, — Мэрилин Монро. По словам авторов, фильм сочетает в себе факты и вымысел, чтобы заново представить жизнь Монро, исследуя раскол ее личности.

После показа зал разразился 11-минутными овациями. Зрители скандировали имя актрисы, исполнившей главную роль. Позже Ана де Армас призналась, что ощущала дух своей героини рядом с собой.

«Я действительно верю, что она была очень близка к нам, она была с нами. Она была всем, о чем я думала, о чем я мечтала, о чем я могла говорить. Она была со мной, и это было прекрасно. Я думаю, она была счастлива. Находясь в тех же местах, что и она, снимая в ее доме, было очень сильное ощущение, что в воздухе что-то есть. Я думаю, что она одобряла то, что мы делали», — цитирует актрису Deadline.

Почти трехчасовой байопик «Блондинка» выходит в мировой прокат 23 сентября. Цифровой релиз — с 28 сентября на площадке Netflix.

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