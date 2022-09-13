В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В мессенджерах и соцсетях начали распространять фейковое постановление Военного комиссариата Крыма.
В нем говорится, что в республике начали организовывать работу по мобилизации граждан и для этого вводят новые правила для проезда по Крымскому мосту. Якобы с 19 сентября водители и пассажиры, являющиеся военнообязанными, смогут проехать через Керченский пролив только при предоставлении специального письменного разрешения от военного комиссариата.
Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг эту информацию и заявил, что постановление является фейковым.
«Киев состряпал фейк о запрете выезда призывников из Крыма. Это не соответствует действительности. Ограничений нет. Просьба доверять только официальным источникам», — цитирует Крючкова «Крым 24».
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