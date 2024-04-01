В сети появилось видео с досрочно освобожденным Шакро Молодым

Об освобождении по УДО осужденного за вымогательство криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, стало известно 13 марта. Предварительно, Усть-Лабинский суд Краснодарского края освободил его условно-досрочно.

Известно, что Калашов уже покинул колонию строгого режима, расположенную в поселке Двубратском под Краснодаром.

В соцсетях появилось видео допроса с досрочно освобожденным Калашовым. Криминальный авторитет уточнил, что смог выйти раньше положенного срока в связи с наличием тяжелого заболевания — глаукомы. По его словам, из-за проблем со зрением он не может даже читать.

Сотрудники МВД настоятельно предостерегли Калашова от возможных нарушений законодательства РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Калашов арестовали в июле 2016 года в Москве. В марте 2018 года суд признал его виновным по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Его отправили в одну из колоний в Архангельской области, а в 2019 году этапировали в ИК-2 ФСИН России в поселке Двубратском.