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В сети появилось видео, как катапультировался летчик рухнувшего Су-34 в Ейске

Происшествия
17.10.2022 22:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-seti-poyavilos-video-kak-katapultirovalsya-letchik-ruhnuvshego-su-34-v-ejske
Видео канала «Кубань 24»

В сети появилось видео с пилотом, которому удалось успешно катапультироваться. К нему сразу же подбежали местные жители, чтобы помочь.

Ранее в городе потерпел крушение военный самолет, он упал в жилой массив. В результате загорелась девятиэтажка. По последней информации, 4 человека погибли, 25 пострадали, еще 6 не выходят на связь. Это данные краевого оперштаба.

Как сообщили в Минобороны России, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На место происшествия выехали экстренные службы: спасатели, медики, правоохранители.

По данным МЧС, остатки самолета уже потушены. В центре Ейска организовали три пункта временного размещения пострадавших — Дом офицеров, гостиница «Ейск» и городской Дом культуры. Волонтеры готовы встречать пострадавших, которых должны привезти на автобусе. Для них подготовлены предметы личной гигиены, лекарства, подушки и пледы. Эвакуация жильцов ближайших домов отменена.

Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета в Ейске возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты. Проверку по факту ЧП организовала и краевая прокуратура.

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