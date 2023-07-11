В сети появилась ориентировка на убийцу сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого

Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого убили утром 10 июля во время пробежки в парке 30-летия Победы около ДС «Олимп».

Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в Ржицкого, а затем скрылся. Его мотивы убийства устанавливают правоохранители.

В соцсетях появилась ориентировка полиции на розыск предполагаемого убийцы Ржицкого. Правоохранители ищут мужчину среднего телосложения, который был одет в черную одежду и обувь, а также голубую кепку. На вид ему 30-40 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после убийства замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара возбудили уголовное дело. Следователи проводят комплекс действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также следствие устанавливает лицо, совершившее преступление.