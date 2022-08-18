В сети опубликовали трейлер голливудского ремейка «Иронии судьбы»
Культура
18.08.2022 10:07
Мировая премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде» намечена на 9 сентября. В России фильм выйдет на день раньше. Режиссером выступил Марюс Вайсберг, известный зрителям по комедиям «Бабушка легкого поведения» и «Гитлер капут».
В западный прокат картина выходит под названием About Fate. Трейлер опубликовали в сети 17 августа. В ремейке сыграли Эмма Робертс («Мы — Миллеры», «Американская история ужасов», «Гриффины»), Томас Манн («Проект X», «Фарго») и Льюис Тан («Мортал Комбат», «Дэдпул 2»).
«Ирония судьбы в Голливуде» расскажет свою версию известной истории. В ней Марго и Гриффин, которые собираются связать себя узами брака с другими людьми, знакомятся благодаря череде нелепых случайностей. Как и в оригинальном российском фильме, ирония судьбы поможет героям найти настоящую любовь.
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