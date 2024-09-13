В сентябре в лагерях Кубани отдохнут 1,5 тыс. детей из новых регионов России

В этом году в лагерях и санаториях Краснодарского края отдохнули более 7,5 тыс. детей из новых регионов России. Сейчас на курортах Кубани на оздоровлении находятся 1,5 тыс. детей. Некоторые приехали на реабилитацию, а в итоге обрели новый дом и остались жить в крае — это дети из Донецка и Херсонской области.

Семилетняя Нина Баранова и пятилетняя Саша Маликова приехали из Херсонской области в конце августа. Девочки долгое время они находились в зоне боевых действий и видели то, что и взрослым сложно пережить — взрывы, выстрелы и смерть. Сейчас обе находятся в специальном центре, где они проходят социальную реабилитацию.

«Девочки приехали к нам с повышенной тревожностью. Эмоциональное состояние было не очень. Они пугались каждого шороха, шума самолетов. Пришлось провести много работы для того, чтобы проработать тревожность. Сейчас, как вы сами видите, им комфортно, хорошо, они чувствуют себя в безопасности», — рассказывает педагог-психолог Динского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Зоя Празян.

Сашу Маликову сейчас устраивают в детский сад, а Нина Баранова уже пошла в первый класс. Здесь они, наконец, чувствуют себя в безопасности.

— Все нормально, хорошо. Уютно, тепло, безопасно.

«Расписание у девочек сегодня такое: с утра — занятие, затем завтрак и уроки вокала. Вообще занятия у них с 9:00 до 11:00 каждый день», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Дарья Остапец.

График насыщенный — около 12 занятий в день. В центре работают социальные педагоги, психологи и физинструктор. Созданы все условия и для спорта. Дети будут в центре до тех пор, пока их родители не решат свои проблемы — им помогают с жильем и трудоустройством.

С детьми из Херсона и Донецка работают и в Анапе. Всего их там шестеро в возрасте от 8 до 14 лет. Один из них — Алексей Скричинский. В центре мальчик находится около месяца.

«Живу нормально, нравится больше всего прогулка. В футбол играем, гуляем. Друзей тут много», — делится он.

Однако адаптация к новым условиям не всем детям дается легко.

«Каждый ребенок реагирует по-разному. Потому я и говорю, что требуется индивидуальный подход. Кто-то реагирует спокойно, кто-то — эмоционально. Кто-то может принять, что мама в больнице, понимает, что это временно. А кто-то, особенно подростки, воспринимают это бурно», — уточняет директор анапского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Елена Деркач.

А в лагере Кабардинки сейчас находятся 70 детей из Донецка. На следующей неделе дети уедут домой, но пока они просто наслаждаются отдыхом.

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