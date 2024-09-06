Более 290 тыс. детей отдохнули в лагерях и санаториях Кубани за лето 2024 года

Об этом 6 сентября в своем Telegram-канале рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что в числе отдохнувших ребят не только юные жители Кубани, но и дети из других уголков России.

«Это и дети из приграничных Белгородской и Курской областей, и с подтопленных территорий Оренбургской области, и из новых регионов России. Еще 50 тыс. ребят примем до конца года», — написал глава региона.

Кондратьев добавил, что для детей провели тематические смены, различные мероприятия, а также обучающие и творческие проекты.

«Надеюсь, они хорошо отдохнули у нас, набрались ярких эмоций и незабываемых впечатлений. И этот позитивный настрой поможет им в учебе», — подытожил губернатор.

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